وزير إيطالي بعد إلقاء القبض على أحد زعماء المافيا: يجب أن نتركه يتعفن في السجن

أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم الأحد إلقاء القبض على عضو بارز بمافيا ندرانجيتا، ما دفع وزير الداخلية ماتيو سالفيني للتصريح بأن مثل هؤلاء المجرمين يجب أن "يُتركوا في السجن ليتعفنوا فيه".

وجرى إلقاء القبض على فيليبو مورجانتي، 48 عاما، في روما عقب أن أمضى 12 شهرا هاربا، وقد وصف مورجانتي بأنه أبرز عضو بأسرة جاليكو الإجرامية التي تدير مافيا ندرانجيتا.

وأفاد بيان الشرطة أنه من المقرر أن يقضى مروجانتي، 18 عاما في السجن بعد إدانته بالانتماء لمافيا وتهريب المخدرات وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية والترهيب.

وقال سالفيني في بيان: "المجرمون يجب أن يتعفنوا في السجن، الشكر للشرطة التي تعقبته ولجميع الرجال والنساء الذين يرتدون زي الشرطة في إيطاليا: نحن فخورين بكم".

وتنحدر مافيا ندرانجيتا من منطقة كالابريا الجنوبية، وقد تفوقت على عصابة كوستا نوسترا التي تنحدر من صقلية لتصبح أقوى مافيا في العالم.

وتتمتع مافيا ندرانجيتا بتواجد قوي في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، وتعتبر عصابة الجريمة المنظمة الأكثر نشاطا في ألمانيا.