جوميز: الجميع يعرف قدرة وقيمة صلاح

تغنى الإنجليزي جو جوميز لاعب ليفربول، بزميله محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، عقب تسجيله هدف الفوز أمام هدرسفيلد تاون، في اللقاء، الذي جمعهما أمس السبت على ملعب "جالفارم"، ضمن مباريات الجولة التاسعة من البريميرليج.

وقال جوميز في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "صلاح سجل هدفًا رائعًا أمام هدرسفيلد، وأنا سعيد لعودته للتهديف".

وأضاف: "صلاح دائمًا ما يضع نفسه تحت ضغط، ويطور من أدائه كل يوم، من أجل الحصول على أفضل النتائج".

وأكمل: "الجميع يعرف قدرة وجودته صلاح، فالأمر لا يتعلق فقط بتسجيله للأهداف، فهو يقدم الكثير للفريق، في المباريات التي يشارك بها".

وقاد النجم المصري ليفربول، لحصد ثلاث نقاط غالية أمام هدرسفيلد تاون، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد ليتقاسم بذلك الريدز، صدارة ترتيب جدول البريميرليج، مع البلوز ومانشستر سيتي، برصيد 23 نقطة لكل منهم. (طالع التفاصيل)