كلوب أمريكا يستغل تعثر كروز ازول ويعتلي صدارة الدوري المكسيكي

اعتلى فريق كلوب أمريكا صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم مستفيدا من خسارة ملاحقه المباشر كروز ازول.



وفاز كلوب أمريكا على ضيفه تيخوانا 3 /صفر في الوقت الذي خسر فيه كروز ازول أمام مضيفه كويريتارو صفر /2 .



وفي باقي المباريات فاز ليون على مضيفه نيكاكسا 2 /صفر ومونتيري على ضيفه تولوكا 2 /1 وتعادل باتشوكا مع سانتوس لاجونا 1 /1.



ورفع كلوب أمريكا رصيده إلى 27 ليصعد إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة عن كروز ازول صاحب المركز الثاني.



وجاءت الأهداف الثلاثة لكلوب أمريكا بتوقيع فيكتور أجيليرا واندريس ايبارجوين ودييجو لاينز في الدقائق السادسة و45 و59.