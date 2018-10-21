إزالة 422 تعدي على الأراضي الزراعية ونهر النيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الـ24ساعة الماضية، من تنفيذ قرارات إزالة تعديات واقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بالتعاون مديريات أمن السويس، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، المنوفية، بني سويف، سوهاج، الأقصر، وأسوان " حملاتها لإزالة التعديات المقررة لـ422 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وتهدف استراتيجية وزارة الداخلية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضي وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل ومواجهة التشكيلات العصابية المتهمة بالاستيلاء على الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لسيادة القانون وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة للعامة.