باريس: أسئلة عديدة لم تظهر بعد إجاباتها في حادثة خاشقجي

اعتبرت فرنسا أن هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها في قضية موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مساء السبت، في باريس إنه من المهم إجراء "تحقيق شامل وملتزم".



وأوضح لودريان قائلا: "تأكيد مقتل السيد خاشقجي يعتبر خطوة أولى للوصول إلى الحقيقة".



وأضاف الوزير أن فرنسا أدانت حادثة القتل بصورة حاسمة، مذكرا بأن بلاده والسعودية مرتبطتان بشراكة استراتيجية معا، وهذه العلاقة تقتضي وفق ما قال الوزير توافر الصراحة والطموح والشفافية.



وكانت السعودية اعترفت بوفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول بعد أكثر من أسبوعين من اختفائه الغامض.



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن نزاعا قاتلا نشب بين خاشقجي وبين عدد من الأشخاص العاملين بالقنصلية ضمن السلك الدبلوماسي أدى إلى وفاته.



وكانت الحكومة الألمانية أدانت من قبل مقتل خاشقجي "بأشد العبارات" وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها هايكو ماس في بيان مشترك لهما بمزيد من الإيضاح لملابسات مقتله.