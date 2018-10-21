نائب رئيس الوزراء الإيطالي يتوقع «إجراء» أوروبيا ضد خطط الميزانية هذا الأسبوع

يتوقع لويجي دي مايو ،نائب رئيس الوزراء الإيطالي، أن تتحرك المفوضية الأوروبية بشكل "سريع للغاية" في إجرائها ضد خطط الميزانية الإيطالية.



وقال دي مايو ،زعيم حزب "حركة خمس نجوم" المناهض للمؤسسة، لتليفزيون "راي" الحكومي :"أتوقع أيضا إجراء سريعا للغاية من جانب المفوضية الأوروبية".



وأضاف بالقول :"أتوقع بالفعل بداية الإجراء هذا الأسبوع" ، معربا عن "الأمل" في أن تتوصل روما وبروكسل في النهاية لتسوية.



وكانت المفوضية الأوروبية قد أرسلت بالفعل خطاب تحذير لإيطاليا بشأن خططها الخاصة بعجز الميزانية ، ولكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت سوف تتخذ أي من "إجراءات الانتهاك" بهذا الشأن.