﻿وسيم السيسي: الرئيس يطبق سياسة «القسوة على الأفراد رحمة على المجموع»

علق الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، على دعوة رئيس تنزانيا للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لوضع حجر أساس السد الجديد، قائلًا إن هذه الدعوة لها دلالة كبيرة جدًا في إفريقيا.

وقال في لقائه ببرنامج صالة التحرير»، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إنه لابد من التواجد المصري في إفريقيا بشكل مستمر، مضيفًا أن الرئيس «السيسي» مصلح أكثر منه سياسي، لأنه ليس حريص على مكانته ومنصبه، وحريص على مصلحة الشعب.

وتابع: «الدعم وتعويم الجنيه ومشروعات الطاقة هذه القرارات تأخذ جزء من شعبيته، لذا فهو يطبق نظرية علماء الاقتصاد القسوة على الأفراد رحمة على المجموع»، مضيفًا أن مصر فى 30 يونيو غيرت العالم وأفسدت المخطط الذي كانت تعمل عليه الدول الكبرى، وأصبحت مصر تحكم العالم، على حد قوله.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من نظيره التنزاني جون ماجوفولي، تناول علاقة البلدين، وتضمن دعوة من الرئيس التنزاني لـ«السيسي»، لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء سد فازت بتنفيذه شركة المقاولون العرب، ووضع عملية إنشائه تحت إشرافه أسوة بالمشروعات القومية في مصر.