الجامعة العربية ترحب بالأوامر الملكية السعودية في قضية خاشقجي

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالأوامر الملكية الصادرة مساء أمس عن الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، وكذا بالبيان الصادر عن النائب العام السعودي، فيما يتعلق بالقضية الخاصة بالصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وأشادت الأمانة العامة بالتحقيقات التي أجرتها المملكة حتى الآن والتي تشير إلى الحرص الكبير لدى خادم الحرمين الشريفين على استجلاء حقيقة الأحداث في تلك القضية التي شغلت الرأي العام وعلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن خالص العزاء لأسرة وذوي الصحفي السعودي، مجددة التأكيد على ما جاء في البيان الصادر عنها في 14 الجاري بشأن رفض تسييس هذه القضية أو استغلالها من قبل أي طرف بما في ذلك بغرض التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو إجراءات أحاديةً في أي صورة من الصور ضد السعودية والتي تظل ركنًا رئيسيًا من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.