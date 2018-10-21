الأهلي يواجه ريد ستار الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، نظيره ريد ستار الإيفواري، وذلك فى السادسة من مساء اليوم، فى إطار ثان مواجهاته، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال إفريقيا للأندية، والمقامة حاليًا بمدينة "أبيدجان" بكوت ديفوار، خلال الفترة من 19 حتى 26 من الشهر الجاري.

وكان الفريق، حقق الفوز على فاب الكاميرونى، بنتيجة 24 / 17، في أولى لقاءاته بالبطولة أول أمس الجمعة ، قبل أن يحصل على راحة أمس السبت من المباريات .

ويتواجد النادى الأهلى فى المجموعة الأولى، التي تضم كلًا من، "فونيكس الجابونى - ريد ستار الإيفوارى - فاب الكاميرونى - ونادى USFA البوركينى".

ويرأس بعثة الفريق، جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادى، والتي تضم كلا من اللاعبين، "هادى رفعت ومحمد عصام ومحمود فايز وأبو الفتوح أحمد "حماصة" المعار من سموحة، وممدوح طه، وأحمد حسام وإسلام حسن وأحمد خيرى ومحمد إبراهيم وعمرو القليوبى "باجيو"، وإبراهيم المصرى وأحمد عبد الرحمن ويوسف معرف وعبد الرحمن فيصل وعمر حجاج، ومصطفى خليل وعمر الوكيل ومحمود عاصم.

بينما يلتقى فريق الزمالك"حامل اللقب"، غدا الإثنين مع المجمع البترولى الجزائرى بعدما ألتقى مع نظيره رجاء أغادير فى أولى لقاءاته بالبطولة أمس السبت ، حيث أن جميع الفرق ستحصل على راحة من المباريات الثلاثاء .