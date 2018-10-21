السيطرة على حريق بالمركز النموذجي لإصدار البطاقات بالزقازيق

سيطر عدد من رجال تأمين مركز إصدار البطاقات النموذجي بالزقازيق، بمحافظة الشرقية، الأحد، على حريق محدود بالمركز.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بنشوب حريق بالمركز النموذجي لإصدار بطاقات الرقم القومي بالزقازيق، بجوار موقف "المنصورة" بدائرة القسم.

انتقلت قوات قسم شرطة ثان الزقازيق إلى موقع البلاغ، حيث تم السيطرة على الحريق بإحدى الطفايات الموجودة بالمركز، وبالفحص تبين نشوب الحريق في جهاز تسجيل الكاميرات الخاصة بالمركز، فيما أسفر الحريق عن احتراق اثنين من الكاميرات، وأشارت المعاينة الأولية إلى وجود شبهة جنائية بالحريق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6967 إداري ثان الزقازيق لسنة 2018.