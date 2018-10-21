ضبط تشكيل عصابي لسرقة المتعلقات الشخصية والدراجات النارية في المنيا

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمنيا، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي في المنيا تخصص في سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين في الطريق العام.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنيا قيام «محمود» 30 عاما مسجل خطر سرقات متنوعة وسبق اتهامه في 30 قضية و«عمرو» 24 عاما سبق اتهامه في 12 قضية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب اليد والهواتف المحمولة وسرقة الدراجات النارية مستخدمين دراجات نارية مستأجرة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة المتهم الأول فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار أقر بحيازته لهم بقصد الدفاع.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب 8 وقائع سرقة وقاما ببيع المسروقات للمدعو «هشام» 30عاما وسبق اتهامه في 13 قضية شروع في قتل، مخدرات، ضرب، سرقة، وإخفاء مسروقات، وتم ضبطه وبمواجهته أقر باعترافات المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.