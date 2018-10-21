الزمالك يصرف للاعبيه مكافآت التأهل قبل مواجهة الإنتاج

ينتظر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الساعات القادمة، صرف مكافآت التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر .

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن دور الـ16 لكأس مصر، وكان تأهل الفريق الأبيض لهذا الدور بعد تغلبه بدور الـ32 على فريق منية سمنود 1 – 0.

مجلس إدارة نادي الزمالك، كان وعد لاعبي الفريق الأول، بمنحهم مكافآت الصعود لدور الـ16 من كأس مصر، عقب عودتهم من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي، التي خاض خلالها المنتخب الوطني مباراة الجولة الرابعة أمام منتخب إي سواتيني، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.