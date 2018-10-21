الخارجية الفلسطينية تدين اعتقالات قوات الاحتلال للمواطنين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حملة الاعتقالات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، وخاصة في القدس الشرقية ومحيطها.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، الاقتحامات التي تمارسها قوات الاحتلال في المناطق الفلسطينية، وسط إطلاق كثيف للرصاص في ساعات متأخرة من الليل، وعمليات تدمير وتخريب لمنازل المواطنين ومحتوياتها، خاصة أثناء عمليات الاعتقال والاختطاف التي شملت العقيد جهاد الفقيه وغيرهم.

وأكد البيان أن عمليات الاعتقال وما يرافقها من ممارسات استفزازية واعتداءات بالضرب والتنكيل بالمواطنين هي انتهاكات صارخة وصريحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة المحلية والإقليمية والدولية بتوثيق كافة الجرائم المتصلة بحملات الاعتقال والاختطاف توطئة لرفعها للمحاكم الدولية المختصة.

واعتبر البيان أن صمت المجتمع الدولي إزاء حملات الاعتقال والتعذيب واسعة النطاق، وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على تلك الجرائم، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكابها يوميًا.