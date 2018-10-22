ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى أكثر من 2200 شخص

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر والذي ضرب مقاطعة سولاويزي الوسطى في إندونيسيا نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، إلى ألفين و256 شخصا، اليوم السبت ، حسبما ذكر مسؤول إندونيسي.

وقدّر فريق إعادة التأهيل والإعمار التابع للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، تأثير تلك الكارثة وأشار إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) بلغت أكثر من 912 مليون دولار.

وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة: "نتوقع ارتفاع ذلك الرقم لأن البيانات ما زالت مؤقتة".

وأسفرت الكارثة عن تدمير 68 ألف منزل، فيما لا يزال 1309 أشخاص في عداد المفقودين، كما نزح 223 ألفا و751 شخصا وأصيب أربعة آلاف و612 شخصا آخرين، في أعقاب زلزال 28 سبتمبر المدمر، الذي أسفر عن تسونامي وتسييل التربة الذي ابتلع آلاف المنازل.