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الأربعاء.. الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ11 من بانوراما الفيلم الأوروبي

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:04 م | آخر تحديث : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:04 م

تعقد إدارة "سينما زاوية" مؤتمرا صحفيا ظهر يوم الأربعاء المقبل بمقرها الجديد داخل سينما كريم بشارع عماد الدين؛ لإعلان تفاصيل الدورة الـ11 من بانوراما الفيلم الأوروبي.

وذكرت الإدارة ، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن المؤتمر الصحفي سيحضره كل من المخرجة والمنتجة ماريان خوري مديرة شركة "أفلام مصر العالمية" والمدير التنفيذي لسينما زاوية يوسف الشاذلي، بالإضافة إلى عدد من الشركاء في الدورة المقبلة.

وكانت الدورة العاشرة من المهرجان السنوي للبانوراما التي أقيمت خلال الفترة من الثامن وحتى 18 نوفمبر الماضي، شهدت عرض 55 فيلما من 26 دولة أوروبية، منها فرنسا، والمملكة المتحدة، والدانمارك، والسويد، وإيطاليا، وألمانيا.


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