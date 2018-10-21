148 مركز اقتراع مغلق بسبب تهديدات أمنية في أفغانستان

مازال 148 مركز اقتراع في مختلف أنحاء أفغانستان مغلقا اليوم الأحد بسبب تهديدات أمنية، حيث تشهد البلاد يوما ثانيا من الانتخابات البرلمانية، التي شابتها مشكلات.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المستقلة، شيما سوروش لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إنه من بين 401 مركز اقتراع كان من المفترض أن يفتح أبوابه، لم يفتح سوى 253 مركز بالفعل، بينما مازالت باقي المراكز مغلقة.

ويمكن أن يدلي الناخبون بأصواتهم حتى الساعة الرابعة مساء (1130 بتوقيت جرينتش).غير أنه إذا استمر الناخبون في الادلاء بأصواتهم، ستمدد اللجنة وقت التصويت.

وكان من المقرر أن يفتح إجمالي 4900 مركز اقتراع أبوابه أمس السبت، لكن تصاعدت التجاوزات، حيث لم يتم فتح بعض المراكز ولم يكن لدى البعض أي مواد انتخابية ومازالت مراكز أخرى تبلغ عن مشكلات فنية.

وكان المسلحون حذروا الناخبين أكثر من مرة من الإدلاء بأصواتهم، أو المشاركة في العملية الانتخابية التي وصفوها " بالشيطانية".

ومن جهة أخرى ، ذكر مسؤول أن 11 مدنيا، من بينهم امرأة وستة أطفال لقوا حتفهم، جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق بإقليم ننكارهار شرقي البلاد اليوم الاحد، في اليوم الثاني من الانتخابات البرلمانية.

وذكر عطا الله خوجياني، أحد المتحدثين باسم حاكم الاقليم أن الضحايا كانوا داخل سيارة اصطدمت بالقنبلة في "مومند دارا" بمنطقة أشين.

وقال وزير الداخلية الافغاني، ويس أحمد بارماك لقناة "طلوع نيوز" الافغانية إن 28 شخصا قتلوا وأصيب 102 آخرون في 192 حادثا أمنيا في مختلف أنحاء البلاد التي تمزقها الحروب أمس السبت.