وزير التموين: ندرس تحويل الخبز إلى دعم نقدي بالبطاقات

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تدرس تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي، لرفع كفاءة منظومة الدعم وتحفيز المواطنين على عدم إهداره.



وأكد خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن الحكومة لا تسعى لخفض الدعم أو تغيير سعر رغيف الخبز وأنه سيبقى بسعر 5 قروش، إلا أنها تسعى لإيصال الدعم لمستحقيه ورفع كفاءة المنظومة.



وأوضح أن الوزارة ستدرس مع مجلس النواب تطبيق هذا الأمر، الذي يعني تحويل رغيف الخبز إلى قيمة نقدية في البطاقة يصرف بها المواطنون الأرغفة، وما يتبقى بالبطاقة يكون في هيئة نقود، مضيفًا أن هذا الأمر يستهدف تحفيز المواطنين لعدم إهدار الخبز وصرفه بهدف تجفيفه ووضعه للطيور.



وذكر أن المنظومة الحالية لا تشجع المواطنين على توفير الخبز لضعف المقابل المادي للرغيف، إلا أنه في حالة وضع قيمة 50 قرشًا بالبطاقة مقابل الرغيف الذي لم يصرف، فإن ذ لك سيكون محفزًا للمواطنين للتوفير وصرف أموال بدلًا من ذلك.



وعن فوائد الدعم النقدي في السلع التموينية، قال إن أهم مميزاته هي الكفاءة، لأن الدعم العيني الذي يكون في صورة سلع قد يصل للمواطنين في حالة غير صالحة، فضلًا عن تكلفة الدعم النقدي 2% بينما في العيني قد تصل إلى 30% بسبب المهدر من السلع، معقبًا: «في الدعم النقدي نكون ضامنين إن الجنيه اللي هيطلع هيروح للمواطن».