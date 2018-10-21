البحرين تدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من مراكز الاقتراع بأفغانستان

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من مراكز الاقتراع بأفغانستان؛ وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص أثناء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية الآثمة.

وأكدت وزارة الخارجية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ودعمها لكل ما فيه أمنها واستقرارها، مجددة موقف البحرين الثابت الذي ينبذ كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية للقضاء على ظاهرة الإرهاب التي تهدد أمن واستقرار العالم.