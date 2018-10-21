مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني يكرم فرقه الفور إم

أعلنت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر تكريم فرقة "الفور إم"في حفل الافتتاح الذي يقام ٢٧ اكتوبر الجاري بقصر المانساترلي في المنيل وتستمر فاعلياته حتي الثالث من نوفمبر المقبل.

كانت إدارة المهرجان أعلنت قبل أيام عن تكريم الفنان محمود قابيل.

"فور إم" هى فرقة غنائية مصرية أسسها الفنان عزت أبو عوف مع أخواته منى، مها، منال وميرفت مديرة القسم الإعلامي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حاليا و بعد التغير انضمت لهم مريم بديلة عن منى التي تزوجت وابتعدت في وقتها في العام 1979 وكان يقومون بالبروفات في بدرووم بيتهم بالزمالك، أحدثت الفرقة دوياً هائلاً حتى على المستوى العربى وقد أرجع أبو عوف عدم استمرار الفرقة لطبيعة الحياة واختلاف الظروف الشخصية لكل عضو في الفرقة، انضم إليها الفنان محمد فؤاد بعد تعرفه علي الدكتور عزت أبو عوف عقب حفلبنادي الشمس عام 1982 وغني معهم سلطان زماني ومتغربين. شاركت الفرقة في مسرحية عشرة على باب الوزير اما أخر ظهور لهم سويا كان في برنامج بيت العائلة باستضافة نجوى إبراهيم عام 2016.