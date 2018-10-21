مقتل 55 شخصا في اشتباكات بشمال غرب نيجيريا

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قال مسؤول بارز اليوم الأحد، إن 55 شخصا قتلوا في أعمال عنف بشمال غرب نيجيريا.

وكتب جاربا شيهو المتحدث باسم رئيس نيجيريا محمدو بوهاري تغريدة قال فيها: "الرئيس محمدو بوهاري يدين أحدث أعمال العنف في منطقة كاسوان ماجاني في ولاية كادونا التي أودت بحياة 55 شخصا".

ولم يقدم "شيهو" المزيد من التفاصيل حول سبب الاشتباكات، ولكن تقارير إعلامية قالت إن الاشتباكات اندلعت في سوق الخميس الماضي، وأوضحت أنها كانت ذات طابع ديني.

ويشار إلى ولاية كادونا شهدت اشتباكات بين المسلمين والمسيحين في الماضي.

وأضاف شيهو: "وفقا للرئيس، لا توجد ثقافة أو ديانة تدعم عدم احترام قدسية الحياة"، موضحا أن التعايش السلمي ضروري من أجل تقدم ورفاهية أي مجتمع.