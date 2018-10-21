مقتل 6 مدنيين في انفجار بكشمير الهندية

ذكرت الشرطة الهندية أن سبعة مدنيين قتلوا وأصيب العشرات اليوم الأحد، في انفجار بموقع معركة مسلحة بين من يشتبه أنهم متشددون وقوات الأمن الهندية في كشمير.

وقالت مصادر بالشرطة، إن المدنيين السبعة كانوا ضمن مجموعة كبيرة من الناس، الذين احتشدوا بالقرب من موقع المعركة ببلدة لارو بمنطقة كولجام، حيث قتل خلالها ثلاثة أشخاص يشتبه أنهم من المتشددين وأصيب جنديان هنديان.

وطوقت قوات الأمن بعض المنازل بعدما تلقت معلومات بأن متمردين يختبئون بها. وتم قتل المسلحين الثلاثة في تبادل لإطلاق النار أعقب ذلك.

وبمجرد انتهاء القتال، هرع السكان المحليون إلى الموقع لتنظيم احتجاج، حيث حاول بعضهم أيضا إخماد النيران بأحد المنازل، حسبما قال شهود عيان.

يذكر أن حوالي 45 ألف شخص، قتلوا منذ اندلاع حركة متشددة انفصالية في الشطر الخاضع للهند من كشمير في ثمانينيات القرن الماضي.