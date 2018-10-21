انتعاش الأسهم السعودية بعد خسائر وسط تقلب السوق على خلفية قضية خاشقجي

قلص مؤشر الأسهم الرئيسي في البورصة السعودية خسائره، اليوم الأحد، على الرغم من استمرار المملكة في مواجهة تساؤلات بشأن وفاة جمال خاشقجي.

وارتفع مؤشر تداول الرئيسي 0.2 بالمئة عند اغلاق جلسة تعاملات اليوم الأحد، متعافيا من انخفاض سابق بلغ 3.8 بالمئة وهو الأكبر في الشرق الاوسط.

وارتفع المؤشر بنسبة 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي إذ توقع بعض المتعاملين أن الصناديق المرتبطة بالحكومة كانت تدعم الأسهم في خضم تقلبات عالية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية عن جميل أحمد رئيس وحدة استراتيجية العملات وأبحاث السوق لدى شركة "إف إكس تي إم" للوساطة المالية قوله: "لا يزال هناك جانب من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن ردود فعل زعماء العالم ما عزز هذا الأداء المتفاوت في المؤشر السعودي".