الطيران السعودي يشارك في تدريب مع مصر والإمارات وأمريكا وبريطانيا وفرنسا واستراليا

انطلقت اليوم الأحد، مناورات تدريب (مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018) في قاعدة الظفرة بدولة الإمارات بين القوات الجوية السعودية, والقوات الجوية الإماراتية، بمشاركة واسعة من الدول الشقيقة والصديقة، حيث شهد التمرين مشاركة القوات الجوية الأمريكية، وسلاح الجو المصري، وسلاح الجو الملكي البريطاني, وسلاح الجو الأسترالي، وسلاح الجو الألماني، وسلاح الجو الفرنسي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان لها مساء اليوم، أن القوات الجوية السعودية خاضت غمار هذا التمرين بعدد من الطائرات المقاتلة من طراز (إف 15 سي/دي) ذات القدرات التقنية والقتالية العالية.

وأوضح قائد التمرين المقدم الطيار الركن حسين بن سعيد الشهراني في لقاء سابق معه, أن هذا التمرين الذي يجرى كل عام أصبح الأقرب للواقع وسيكون هذا العام متطورا، وسيشهد تغييرًا جذريًا ومميزاً من حيث العمليات والتخطيط والتنفيذ وسيكون على مستوى عالي للغاية تكتيكيًا وفنيًاً.