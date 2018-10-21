توزيع «كارنيه الطموح» على طلاب مدرسة في كفرالشيخ

وزعت مدرسة ميت الديبة الابتدائية التابعة لإدارة قلين التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، «كارنيه الطموح» على طلاب المدرسة.

ودونت المدرسة في الكارنيه الموزع على كل طالب اسمه وبياناته وفصله ومهنته بحسب طموحه من أجل تحفيزه، ومنهم الطبيب والمهندس والضابط والمعلم والرسام وعالم الآثار وعالم الكيمياء، وذلك بالاتفاق مع مجلس الآباء والأمناء بالمدرسة.

وقال أشرف العطار رئيس مجلس الآباء أنه اقترح على مسؤولي المدرسة الفكرة من أجل تحفيز الطلاب للحفاظ على مستقبلهم، وأشار أنه اتفق مع الطلاب ومعلميهم إذا لم يحافظ الطالب على نظافته ونظافة فصلة ومدرسته ويحافظ على تفوقه فسوف يسحب منه الكارنيه.

وأكد صلاح عوض مدير المدرسة أن أي فكرة بناءة مقترحة من مجلس الآباء يتم عرضها للمناقشة وتنفيذها في حدود القدرات واللوائح التعليمية.