كشف خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها الوزارة، قائلًا إنها تعد إحدى آليات تحقيق خطة مصر 2030، وتستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في الشأن العام.



وأضاف متحدث «التنمية المحلية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن المبادرة تهدف إلى تحديد احتياجات المواطن فيما يتعلق بمكافحة الفساد، ورفع المخلفات والنظافة، وإزالة المباني غير المخططة والعشوائية.



وتابع أن المبادرة تستهدف أيضًا تلقي الشكاوى، والحلول الابتكارية المقدمة من قبل المواطنين لحل شكاوى بعينها في الوحدات المحلية، مضيفًا أنه تم تشكيل وحدات عمل على مستوى غرفة عمليات الوزارة بالتوازي مع المحافظات والوحدات المحلية، لتلقي الشكاوى وإرسالها لذوي الاختصاص للرد عليها، وهناك وحدة لمتابعة الحلول وإرسالها لمقدم الشكوى.



وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طلب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رعاية المبادرة التي تتبناها الوزارة تحت عنوان «صوتك مسموع»، والتي تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام، وتلقي شكواهم ومقترحاتهم لحل المشكلات عبر «01150606783»، أو الصفحة الرسمية للوزارة.



