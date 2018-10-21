كوريا الجنوبية والدنمارك يتفقان على إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن» ورئيس وزراء الدنمارك «لارس لوكه لاسموسن»، اليوم الأحد، على الحاجة إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي «بشكل كامل يمكن التحقق منه ولارجعة فيه».

وفي بيان صحفي مشترك بعد القمة المشتركة في كوبنهاجن أشارالجانبان إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ساهمت في تعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات من الطاقة والغذاء والزراعة إلى علوم الحياة والشؤون البحرية.

واتفق الجانبان أيضا على زيادة توسيع التعاون بين البلدين في مجالات جديدة بما في ذلك الصحة والرعاية الاجتماعية.

وكان البلدان قد أقاما علاقات دبلوماسية في عام 1959 وتمت ترقيتها إلى شراكة استراتيجية في عام 2011.