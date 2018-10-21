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محلل أداء المنتخب يحضر مران الإسماعيلي

الشروق
نشر فى : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 8:26 م | آخر تحديث : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 8:26 م

حرص سولا لوبيز محلل أداء المنتخب الوطنى الأول على متابعة المران الرئيسى للإسماعيلي.

وقام لوبيز بعقد اجتماع مع البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني للدراويش وعددا من لاعبى الفريق، وذلك قبل انطلاق المران.

وتابع لوبيز تجضيرات الإسماعيلي تحت قيادة فييرا لملاقاة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباراة دور الـ16 من كأس مصر، والمقرر إقامتها على ملعب الإنتاج الحربي.

يذكر أن المنتخب الوطنى يضم ثنائى الدراويش باهر المحمدى ومحمد صادق ويشارك الأول بصفة أساسية فيما لم يحصل الأخير حتى الآن على فرصة مشاركة مع الفراعنة.

 

 


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