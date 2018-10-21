وزيرة الصحة ومحافظ أسيوط يتفقدان نقاط المسح الخاصة بمبادرة القضاء على فيروس سي

تفقدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين، عددا من نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية بالمحافظة.

وحرصت وزيرة الصحة والسكان، في بيان اليوم الأحد، على تفقد غرفة الحجر الصحي بالمطار؛ للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للمسافرين، كما تفقدت نقطة المسح الخاصة بمبادرة الرئيس والمتواجدة داخل المطار، حيث قام الفريق الطبي بمسح 650 موظفا من العاملين بالمطار.

وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة الصحة والسكان الفريق الطبي بإجراء المسح للمسافرين، فضلا عن إجراء المسح لذويهم والمودعين داخل نقطة المسح، مشيدة بنظام تسجيل البيانات الإلكتروني "أون لاين" للمواطنين الذين يتم إجراء التحاليل لهم.