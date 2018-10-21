رئيس دير سانت كاترين يهدي تكريم المحافظة لمستشفى الجلاء بالقوات المسلحة

قام الأنبا ديمتري دميانوس، رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذوكس ورئيس دير سانت كاترين، بإهداء تكريمه رسميا من محافظ جنوب سيناء خلال انعقاد ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي، لمستشفى الجلاء بالقوات المسلحة؛ تقديرا منه لمجهوداتهم خلال فترة علاجه في المستشفى إثر حادث سقوطه وإجراء عدة جراحات دقيقة كانت من نتائجها الناجحة شفائه التام.

وقال «دميانوس» إنه يتقبل بكل سرور تكريمه من محافظ جنوب سيناء، مقدما الشكر له على هذا التكريم. وأكد أنه سيقدمه رسميا لمستشفى الجلاء بالقوات المسلحة، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع ومحافظ جنوب سيناء وجميع الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفى؛ لمساندته والوقوف بجانبه خلال فترة العلاج.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد أهدى رئيس دير سانت كاترين ميدالية فضية طبع عليها شعار المحافظة؛ تقديرا لمجهوداته خلال فترة انعقاد ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي بسانت كاترين، بحضور بعض الوزراء وممثلي الطوائف الدينية، وعدد كبير من سفراء الدول الأجنبية وقنوات التلفزيون المحلية والأجنبية ورجال الإعلام بالداخل والخارج.