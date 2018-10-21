«الإسكان»: نستهدف تحويل المحافظات الساحلية للاعتماد على تحلية المياه

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إن هناك توجهًا عامًا لدى الوزارة بالتوسع في محطات تحلية المياه، لاسيما في المحافظات الساحلية، لأن تكلفة مد المياه العذبة لها مرتفعة للغاية.



وأضاف في لقاء مع برنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أنه في ظل ندرة الموادر المائية فإن الدولة تستهدف اعتماد المحافظات الساحلية على محطات التحلية، مقابل توفير المياه داخل الدولة للأنشطة الأخرى كالزراعة والصناعة، مشيرًا إلى تنفيذ محطات تحلية بالفعل في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح.



وأشار إلى تنفيذ حاليًا 19 محطة أخرى بطاقة 640 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة 11.5 مليار جنيه، في محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح بورسعيد، موضحًا أنه سيتم الانتهاء منهم خلال عامين.



ولفت إلى تنسيق وزارة الإسكان مع وزارة الموارد المائية والري، لمعرفتها باحتياجات الدولة والمناطق التي يمكن إضافة محطات التحلية لها، مضيفًا أن «الري»، أبلغت بحاجتها العاجلة لـ16 محطة في المحافظات الحدودية إلى جانب محافظة كفر الشيخ.



وأوضح أن محطات التحلية بدأت في مصر منذ بداية الألفينات ولكن لم تحظ باهتمام كبير، مشيرًا إلى وجود 50 محطة تحلية في مصر حاليًا، 39 منهم تم إنشائهم قبل عام 2014 لكن بطاقة صغيرة تصل إلى 79 ألف متر مكعب في اليوم نظرًا لصغر المحطات، بينما 10 محطات نفذتهم وزارة الإسكان خلال الأربع سنوات الأخيرة بطاقة 286 ألف متر مكعب في اليوم، فضلًا عن محطة مدينة الجلالة التي تنفذها القوات المسلحة.



