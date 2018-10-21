وزير خارجية قبرص يزور اليابان لتعزيز العلاقات الثنائية

بدأ وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس اليوم الأحد زيارة رسمية إلى العاصمة اليابانية طوكيو، تلبية لدعوة من الحكومة اليابانية، ما يفتح فصلا جديدا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأحد أن خريستودوليديس سيجتمع خلال الزيارة مع وزير خارجية اليابان تارو كونو، لإجراء مناقشات يُتوقع أن تركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مؤخرا بين الاتحاد الأوروبي واليابان، فضلا عن افتتاح سفارة لقبرص في طوكيو.

ويعقد وزير خارجية قبرص اجتماعات منفصلة مع وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية كازويوكي ناكاني ومسؤولين آخرين في الحكومة اليابانية.