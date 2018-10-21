رئيس «القابضة للمياه» يكشف موعد انتهاء أزمة انقطاع المياه بالجيزة

علق المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على تكرار انقطاع المياه في الجيزة، قائلًا إن هذه المحافظة تعاني مشكلة في نقص المياه نتيجة المناطق التي تكونت بشكل عشوائي، وتسببت في الضغط على الشبكات القائمة بالنسبة للمياه والصرف الصحي.



وأضاف رئيس «القابضة للمياه»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس السبت، أن الدولة تبني حاليًا محطات جديدة بحيث تدخل الخدمة العام المقبل لعلاج العجز مياه الشرب في الجيزة.



وأوضح أن هذه المحطات ستنتج ما يزيد على 300 ألف متر مكعب مياه إلى الجيزة فقط، متابعًا أن هذه المحافظة بها مشروعات مخطط الانتهاء منها خلال فترة بين 3 إلى 4 سنوات، بتكلفة تفوق 6 مليارات جنيه.



وأكد أنه بحلول أبريل المقبل، ستُحل مشكلة كبيرة جدًا في المياه في الجيزة، وذلك بدخول محطات جزيرة الذهب، والحوامدية، وأوسيم، إلى الخدمة، ذلك بالإضافة إلى محطة إمبابة التي ستدخل وحدها أكثر من 40 ألف متر مكعب.



