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«القومي للسكان» يطلق حملة جديدة لتوثيق الزواج القبلي بشمال سيناء

مصطفى سنجر:
نشر فى : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 4:33 م | آخر تحديث : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 4:33 م

نفذ المجلس القومي للسكان بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، حملة جديدة لتوثيق الزواج القبلي بالتعاون مع الديوان العام للمحافظة.

قالت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إن الحملة انطلقت في نطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء، وتستهدف توثيق عقود الزواج غير الموثقة رسميا للأهالي القاطنين في مناطق بئر العبد وأبناء مركزي الشيخ زويد ورفح المنقولين لتلك المناطق.

وأشارت مقرر الفرع إلى أن الحملة تنفذ بتضافر جهود المجلس القومي للسكان ومحافظة شمال سيناء ومديرية أمن شمال سيناء ومديرية الصحة، وخلالها يتم مساعدة الأسر في استخراج الأوراق وتوثيقها وإنهاء كل ما يخصها من إجراءات مجانا.

وأضافت «سالم» أن الحملة تأتي في إطار جهود يقوم بها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع محافظة شمال سيناء؛ للانتهاء من توثيق كل ما يخص الأهالي من أوراق واستخراج الفاقد منها، بداية من شهادات الميلاد وسواقط القيد والرقم القومي واستخراج وتجديد وعقود الزواج.


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