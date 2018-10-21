وزير النقل السوداني يشارك في اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية

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يشارك وزيرالنقل والتنمية العمرانية السوداني حاتم السر في الدورة الـ30 لمجلس وزراء النقل العرب الذي تستضيفه محافظة الإسكندرية غدا الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

وقال السر، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن اجتماع وزراء النقل العرب سيناقش سبل تعزيز العمل العربي المشترك وزيادة أوجه التعاون العربي في مجالات النقل المختلفة.

وأكد أن اهتمام السودان مصوب نحو تسهيل حركة نقل البضائع والسلع والركاب دون حواجز أو قيود، وتخفيض تكاليفها بين الدول العربية مع العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.

ونوه السر بأن السودان مجاور لعدد كبير من الدول العربية وبالتالي فإنه سيكون مستفيدا من تطوير شبكات النقل البري والبحري بين أقطار الوطن العربي.