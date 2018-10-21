تمركز 500 شرطي مكسيكي على جانبي طريق تسلكه قافلة المهاجرين المتجهة إلى أمريكا

تمركز نحو 500 من أفراد الشرطة الاتحادية المكسيكية على جانبي طريق سريع تسير فيه قافلة المهاجرين القادمة من أمريكا الوسطى ومتجه إلى مدينة تاباتشولا المكسيكية، أملًا في الوصول إلى الولايات المتحدة.

قال أفراد الأمن، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم الأحد، إن تعليماتهم توجه بالحفاظ على تدفق حركة المرور، وليس إيقاف القافلة، حيث إن أفراد الشرطة لم يقطعوا الطريق السريع.

وكان نحو 5 آلاف مهاجرين غير شرعيين قادمين من جواتيمالا، وهندوراس، والسلفادور المتنقلين عبر قافلة قد غادروا في وقت مبكر اليوم حدود مدينة سيوداد هيدالجو المكسيكية التي وصلوا إليها بعد تجاوزهم الحدود بين المكسيك وجواتيمالا، ليستأنفوا مسيرتهم نحو الولايات المتحدة.

ونجحت السلطات المكسيكية الخميس الماضي في منع "قافلة" المهاجرين من التقدم عبر جسر حدودي بين المكسيك وجواتيمالا، لكن كثيراً من المهاجرين تسللوا سباحة عبر نهر صغير يفصل بين البلدين.