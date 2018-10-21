وفاة شخص وإصابة 3 جراء حريق بمصنع في روسيا

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية عن وفاة شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين في حريق اندلع في مصنع بمدينة فلاديكافكاز، عاصمة جمهورية أوسيتيا الشمالية بمنطقة القوقاز الروسية، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن متحدث في مصنع "اليكتروتسينك"، القول إن الحريق اندلع على مساحة 500 متر مربع، وأسفر الحريق عن وفاة شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، مضيفا أنه ساهم في إخماد الحريق 50 شخصا و18 آلية.

وفي وقت لاحق، أعلن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، أنه تمت السيطرة على الحريق.