رئيس بعثة مصر في أولمبياد الشباب: حققنا انتصارًا يبهج الشعب المصري بـ 12 ميدالية

قال الدكتور عبد العزيز غنيم، رئيس بعثة مصر في أولمبياد الشباب التي أقيمت في الأرجنتين، إن مصر قد حققت حوالي 12 ميدالية، بالإضافة إلى 6 ميداليات مناصفة مع دول أخرى، لكن لا يتم احتسابهم في تصنيف الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن حوالي 68 لاعبًا ولاعبة وهم عدد المشاركين في البعثة المصرية، قد أبهجوا الشعب المصري بتحقيقهم هذا الانتصار، وإحرازهم هذا العدد من الميداليات، مستطردًا أن مصر استطاعت في هذا المحفل الرياضي أن تحصل على المركز 22 من بين 205 دولة مشاركة.

وذكر أن البعثة لم تواجه أي نوع من العقبات أثناء فترة إقامة الأولمبياد، سواء في الإقامة أو الإعاشة، أو الانتقالات، مستطردًا: «لم نواجه أي مشكلة لأي لاعب إلا وقمنا بحلها».

واستطرد أن المشاركين بالأولمبياد لابد أن يكونوا قد حصلوا على التدريبات الكافية قبل مشاركتهم، كالمشاركة في إحدى البطولات التأهيلية، متابعًا: «لازم اللاعب يكون اتمرن وخاض منافسات لمدة 4 سنوات عشان يشارك في هذا المحفل».