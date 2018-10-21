مصر تشارك في مؤتمر المنظمة الدولية الكهروتقنية بكوريا الجنوبية

تشارك الشعبة القومية المصرية الكهروتقنية (IEC) بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور حسن محمود حسنين مقرر الشعبة القومية الكهروتقنية IEC في المؤتمر السنوي رقم 82 للمنظمة الدولية الكهروتقنية IEC الذي يعقد هذا العام في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 22-29 أكتوبر الجاري.

يضم الوفد كلا من المهندسة صباح محمد عبد اللطيف مشالي رئيس اللجنة الفنية TC 13، والدكتور خالد محمد الدستاوى رئيس الأمانة الفنية للشعبة القومية الكهروتقنية IEC وعدد من أعضاء اللجنة الفنية.

وتأتي المشاركة في إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات.

ويعد هذا المؤتمر أحد أهم المؤتمرات الدولية المتعلقة بمجال المواصفات الكهربائية للتعرف على أحدث التكنولوجيات والمستجدات الدولية، ويعقد عددا من الاجتماعات للجان الفنية الدولية في كافة المجالات المرتبطة بالمعدات الكهربائية والإلكترونية بالإضافة إلى عدد من المنتديات المرتبطة بتطوير جودة البنية التحتية والطاقة المتجددة، والطاقة الذكية، ومتطلبات أعمال الشعبة القومية الكهروتقنية.

وتاكيدا على حرص مصر على استضافة الاجتماع السنوي للمنظمة في عام 2023، يتخلل المؤتمر عدد من الاجتماعات الهامة التي يعقدها الوفد المصري مع النائب التنفيذي للمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC)، وعدد من الاجتماعات الثنائية الخاصة (بهيئة المواصفات الأوروبية CENELEC، واللجنة الإفريقية للمواصفات الكهروتقنية AFSEC، واللجنة الألمانية (DKE).

وقد تم ترشيح أحد الكوادر المصرية الشابة للمشاركة في ورشة عمل الكوادر الشابة، وذلك في إطار اهتمام الشعبة القومية المصرية بتطوير الكوادر الشابة لديها وتشجيع المهنيين للمشاركة في أعمال المنظمة الدولية الكهروتقنية والتعرف على كيفية إدارة المعايير الدولية وتطويرها واستفادة اللجان الوطنية من هذه المبادرة في بناء مجتمع من الخبراء وزيادة الاتصال الفعال مع الكوادر الشابة في مختلف الشركات والصناعات المحلية والدولية.

جدير بالذكر أن مصر عضو كامل في المنظمة الدولية الكهروتقنية منذ عام 1969، وتشارك في اجتماعاتها السنوية بانتظام منذ ذلك التاريخ.