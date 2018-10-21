الصين تعلن حالة تفش جديدة لحمى الخنازير الإفريقية جنوب غربي البلاد

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية اليوم الأحد، اكتشاف حالة تفش جديدة لحمى الخنازير الإفريقية في مقاطعة "يونان" جنوب غربي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان له اليوم الأحد، إن 298 خنزيرا من إجمالي 804 في مزرعة بمدينة "تشاو تونغ" بمقاطعة "يونان" نفقوا بسبب المرض، فيما تأكد نفوق 247 خنزيرا آخرين من أصل 353 في مزرعة أخرى بالمدينة بعد إصابتهم بالمرض.

وأضافت الوزارة أن السلطات المحلية أطلقت حالة استجابة للطوارئ لحجز الخنازير المصابة وتطهيرها.

وتعد حمى الخنازير الإفريقية من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تصيب الخنازير، ولا تؤثر على الإنسان أو سلالات الحيوانات الأخرى.

وكانت الصين أعلنت ظهور أول حالة للإصابة بهذا المرض في أغسطس الماضي في مقاطعة لياونينغ، قبل الإبلاغ عن تفشي المرض في عدد من المناطق الأخرى.