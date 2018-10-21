مقتل شرطيين عراقيين واختطاف ثالث جنوب الموصل

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أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم الأحد مقتل شرطيين أثنين واختطاف شرطي آخر في إحدى نواحي جنوب الموصل400 كم شمال بغداد

وقال النقيب محسن خالد إن"عناصر داعش شنوا اليوم هجوما على نقطة تفتيش للشرطة العراقية ما أسفر عن مقتل شرطيين أثنين واختطاف ثالث اقتادوه إلى جهة مجهولة".

وأشار إلى أن" القوات الأمنية أغلقت منافذ الناحية التي غالبا ما يتسلل إليها عناصر داعش وفرضت حظرا مؤقتا للتجوال بحثا عن منفذي عملية القتل والاختطاف".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.