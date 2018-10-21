أنجولا تستضيف التصفيات النهائية لإفريقيا المؤهلة لمونديال السلة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، منح أنجولا حق استضافة منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة.

ومن المقرر، أن تقام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبل.

ويخوض المنتخب الوطني بقيادة عمرو أبو الخير المدير الفني، ثلاثة مباريات في المرحلة الأخيرة من التصفيات أمام كل من: تشاد وتونس والكاميرون.

وكان اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، قد تقدم بطلب إلى الاتحادين الدولي والإفريقي لإستضافة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة السلة 2019، قبل أن يعلن الـ" فيبا" إستضافة أنجولا لتصفيات الأسبوع الأخير من التصفيات.

ويحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة بالتساوي مع الكاميرون قبل جولة الإياب من التصفيات، لكن تتفوق مصر بفضل المواجهات المباشرة.

وتضم قائمة المنتخب بقيادة المدير الفني عمرو أبو الخير 12 لاعبًا وهم: "رامي جنيدي، هيثم كمال ، عمر طارق ، عاصم مرعي ، رامي إبراهيم ، يوسف شوشة ، محمد طه ، أحمد خلف ، عمر عابدين ، إبراهيم خالد ، أيمن شوكت ،باسم الليثي".