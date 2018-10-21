نائب ألماني بارز يدعو الى تعزيز مشاركة برلمان بلاده في عملية التشريع بالاتحاد الاوروبي

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أعرب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رأيه في أنه يجب على البرلمان الألماني "بوندستاج" أن ينخرط بشكل أكبر مما يحدث الآن، في عملية التشريع بالاتحاد الأوروبي.

وقال رالف برنكنهاوس لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد إن البرلمان الألماني لم يستخدم حتى الآن سوى القليل من حقوقه.

وأشار إلى أنه يمكن لـلبوندستاج أيضا الحيلولة دون إصدار تشريعات بعينها في الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن اكتساب البرلمان الألماني قدرا أكبر من التأثير في بروكسل يعد أحد أهدافه، وقال: "أوروبا تخصنا بصفتنا مشرعين أيضا".