دعم البرازيلي رونالدينيو، نجم برشلونة، وميلان السابق، فريقه الأخير، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين كل من الروسونيري وإنتر، والتي ستجمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "سان سيرو" ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ونشر النجم البرازيلي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة له بقميص ميلان، مشيرًا فيها إلى الحساب الرسمي للروسونيري.

وانتقل النجم المعتزل من صفوف البلوجرانا في عام 2008، إلى ميلان في صفقة انتقال بلغت قيمتها 65 مليون يورو آنذاك، وظل في الفريق الإيطالي حتى عام 2011، وتوج معه باللقب في عامه الأخير بالروسونيري.

ويحتل ميلان المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الكالشيو، برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد إنتر في المركز الرابع برصيد 16 نقطة في نفس الجدول.