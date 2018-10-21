القبض على 60 شخصا بتهمة تعطيل الانتخابات في أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، عن اعتقال 60 شخصًا بتهم تتعلق بالتدخلات والتزوير في الانتخابات الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب الله دانش قوله في مؤتمر صحفي، إنه تم اعتقال 40 شخصًا في العاصمة كابول وحدها.

وأضاف أن المعتقلين كانوا متورطين في التزوير والتدخلات وتعطيل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني أمر المسؤولين المدنيين والعسكريين بعدم التدخل في العملية الانتخابية.

وتابع أن المسؤولين الحكوميين الذين تدخلوا في الانتخابات سيحاسبون في ضوء الأدلة المقدمة ضدهم، مؤكدًا أن الشرطة بدأت تحقيقاتها مع المسؤولين الحكوميين الذين تدخلوا في الانتخابات.