الأحد 21 أكتوبر 2018 9:27 م القاهرة القاهرة 27.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

القبض على 60 شخصا بتهمة تعطيل الانتخابات في أفغانستان

كابول - أ ش أ
نشر فى : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 8:48 م | آخر تحديث : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 8:48 م

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، عن اعتقال 60 شخصًا بتهم تتعلق بالتدخلات والتزوير في الانتخابات الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب الله دانش قوله في مؤتمر صحفي، إنه تم اعتقال 40 شخصًا في العاصمة كابول وحدها.

وأضاف أن المعتقلين كانوا متورطين في التزوير والتدخلات وتعطيل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني أمر المسؤولين المدنيين والعسكريين بعدم التدخل في العملية الانتخابية.

وتابع أن المسؤولين الحكوميين الذين تدخلوا في الانتخابات سيحاسبون في ضوء الأدلة المقدمة ضدهم، مؤكدًا أن الشرطة بدأت تحقيقاتها مع المسؤولين الحكوميين الذين تدخلوا في الانتخابات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك