منظمة التحرير الفلسطينية تدين اعتقال إسرائيل لمحافظ القدس ومسؤول أمني

أدانت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، اعتقال إسرائيل لمحافظ القدس عدنان غيث، ومدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في القدس جهاد الفقيه، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، في بيان صحفي، إن "إسرائيل لا تمتلك أي حق في تعطيل الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الفلسطينية في مدينة القدس".

ونبه عريقات إلى خطورة التصعيد الإسرائيلي في "القدس".

وأضاف : "إسرائيل تتجه نحو سياسة تعسفية لترهيب واعتقال القيادات من المستوى الرسمي والسياسي والأمني في القدس وغيرها، إضافة إلى آلاف الرهائن من المعتقلين في السجون، والخروقات الممنهحة للقانون الدولي"، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

ولفت إلى أن اعتقال غيث والفقيه، جزء صغير من سلسلة من الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب "عريقات"، المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ القدس الشرقية وتأمين الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.

واعتقلت قوة خاصة في الجيش الإسرائيلي، السبت، محافظ القدس عدنان غيث، في بلدة بيت حنينا شمالي المدينة المحتلة، في حين اعتقلت قوة أخرى، مدير جهاز المخابرات الفلسطينية بالقدس، العقيد جهاد الفقيه.

ونقل غيث إلى سجن محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية حيث يتم احتجازه قبل جلسة استماع ستجري خلال أربعة أيام.