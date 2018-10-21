محاصرة 22 عاملا داخل منجم إثر انهيار صخري في الصين

قالت وسائل إعلام صينية محلية، إن عمال إنقاذ يحاولون اليوم الأحد تحرير 22 عاملا محاصرين داخل منجم شرقي الصين بعد انهيار صخري.



ووقع الانهيار حوالى الساعة الحادية عشرة مساء السبت (1500 مساء السبت بتوقيت جرينتش) في منجم باقليم يونتشنج بمقاطعة شاندونج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الرسمية.



وذكرت الوكالة أن عمال الإنقاذ قاموا عمل منافذ تهوية لعمال المنجم المحاصرين. ولم تتوفر على الفور المزيد من التفاصيل.



وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم وتعتبر مناجمها الأكثر خطورة في العالم. ويموت الآلاف من العمال سنويا جراء حوادث المناجم.



ويلقى باللوم في العديد من هذه الحوادث على سوء أنظمة السلامة وانعدام الرقابة، كما أن معظم الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام.