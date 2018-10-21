الأحد 21 أكتوبر 2018 4:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

محافظ أسيوط: نتعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية بكل قوة وحزم

اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
دينا النجار
نشر فى : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 3:21 ص | آخر تحديث : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 3:21 ص
قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن الأبنية المخالفة من أكبر التحديات التى تواجه المحافظة؛ نتيجة للتشوهات التي أصابت عدة مناطق بسبب التعديات الموجودة على المسطحات المائية والزراعية.

وأضاف محافظ أسيوط، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أن القيادات السياسية أمرت بالتصدي للمباني المخالفة بكل القوة والحزم، وخاصة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى مصادرة المباني ومواد البناء وفقًا لقرارات الأجهزة المحلية وهيئة التخطيط العمراني.

وأوضح أن أسيوط عاصمة الصعيد وبها مساحة بسيطة من الرقعة الزراعية، متابعًا: «أغلب التعديات على الأراضي الزراعية تمت خلال الـ8 سنوات الماضية».

وأشار إلى جهود المحافظة لربط التعليم الفني والمهني بالمناطق الصناعية؛ للتغلب على البطالة، موضحًا أنه تم التعاقد مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر برئاسة المهندسة نيفين جامع؛ لتوفير مشروعات للشباب في المحافظة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك