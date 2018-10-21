محافظ أسيوط: نتعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية بكل قوة وحزم

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن الأبنية المخالفة من أكبر التحديات التى تواجه المحافظة؛ نتيجة للتشوهات التي أصابت عدة مناطق بسبب التعديات الموجودة على المسطحات المائية والزراعية.



وأضاف محافظ أسيوط، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أن القيادات السياسية أمرت بالتصدي للمباني المخالفة بكل القوة والحزم، وخاصة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى مصادرة المباني ومواد البناء وفقًا لقرارات الأجهزة المحلية وهيئة التخطيط العمراني.



وأوضح أن أسيوط عاصمة الصعيد وبها مساحة بسيطة من الرقعة الزراعية، متابعًا: «أغلب التعديات على الأراضي الزراعية تمت خلال الـ8 سنوات الماضية».



وأشار إلى جهود المحافظة لربط التعليم الفني والمهني بالمناطق الصناعية؛ للتغلب على البطالة، موضحًا أنه تم التعاقد مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر برئاسة المهندسة نيفين جامع؛ لتوفير مشروعات للشباب في المحافظة.



