مقتل خمسة مدنيين في انفجار بكشمير الهندية

ذكرت الشرطة الهندية أن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب العشرات اليوم الاحد في انفجار بموقع معركة مسلحة بين من يشتبه أنهم من المتشددين وقوات الامن الهندية في كشمير.

وقالت مصادر الشرطة إن المدنيين الخمسة كانوا ضمن مجموعة كبيرة من المتظاهرين، الذين احتشدوا بالقرب من موقع المعركة التي وقعت في وقت سابق، ببلدة لارو بمنطقة كولجام، وقتل خلالها ثلاثة أشخاص يشتبه أنهم من المتشددين وأصيب جنديان هنديان.

وذكرت شرطة جامو وكشمير على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن "مدنيين زاروا موقع الاشتباك بعد العملية على الفور، على الرغم من مطالب بعدم الزيارة، حيث تجرى عملية بحث شاملة عن متفجرات".

وقال شهود عيان إن قوات الحكومة استخدمت الذخيرة الحية بالاضافة إلى الغاز المسيل للدموع لتفريق الشباب المحتجين.

وذكر مسؤول بمستشفى المنطقة في كولجام إن 32 شخصا أصيبوا في الحادث نقلوا إلى المستشفى وتم نقل أربعة منهم إلى عاصمة الولاية، سريناجار للخضوع لعلاج خاص.

وذكر المسؤول الطبي بمستشفى منطقة "أنانتناج"، عبد المجيد محراب أنه تم استقبال 11 شخصا مصابا، ثلاثة منهم تم نقلهم إلى سريناجار.

يذكر أن حوالي 45 ألف شخص-مدنيون وأفراد أمن ومسلحون- قتلوا منذ اندلاع حركة متشددة انفصالية في الشطر الخاضع للهند من كشمير في ثمانينيات القرن الماضي.