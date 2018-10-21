استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا، التي تضم عددًا من الخبراء من مختلف الدول الإفريقية، الذين يزورون مصر حاليًا ضمن جولة تستهدف تقييم القدرات الفنية والعلمية للدول المرشحة لاستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، ومن بينها مصر، وحضر اللقاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلو عدد من الجهات ذات الصلة.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء رحب بوفد مفوضية الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن تأسيس وكالة الفضاء الإفريقية يعدُ خطوة مهمة للغاية لتنفيذ أجندة إفريقيا 2036، وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر وتطلعها لاستضافة المقر الدائم للوكالة، معربًا عن أمله في أن يحظى هذا الملف باهتمام الوفد الزائر، خاصة بعد أن أطلع الوفد خلال الزيارة على الإمكانات والقدرات البشرية المتميزة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بدخول القارة الإفريقية في سباق الفضاء ووضع استراتيجية الفضاء الخاصة بها، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على تعزيز العمل الإفريقي المشترك لتطوير علوم الفضاء، وتقديم دعمها الكامل على المستويين السياسي والتكنولوجي لدول القارة في هذا المجال.

وأضاف مدبولي، أن مصر اتخذت بعض الخطوات التنفيذية لتخصيص أرض لإنشاء مقر الوكالة بالقاهرة الجديدة، مع توفير التمويل اللازم لإنشاء المبنى، قائلاً: "مستعدون لبدء البناء فور اتخاذ قرار استضافة مصر لمقر الوكالة".

وأكد مدبولي أنه بصرف النظر عن القرار الذي ستتخذه مفوضية الاتحاد الإفريقي في هذا الشأن، فإن مصر ستستمر في تقديم كل الدعم الممكن للوكالة وللدول الإفريقية الشقيقة، في مجال الفضاء والبحث العلمي.

واختتم رئيس الوزراء حديثه مؤكدا أن إفريقيا لها مكانة متميزة في قلب كل مصري، ولذا فإن كل إفريقي يزور مصر فإنه يشعر وكأنه في بلده.

من جانبهم، وجه وفد المفوضية الشكر لرئيس الوزراء على إتاحة الفرصة للالتقاء بالوفد، معربين عن سعادتهم بما لمسوه في حديث رئيس الوزراء من اهتمام مصر البالغ بتعزيز جهود تطوير علوم الفضاء في إفريقيا، وحرصها على تسخير إمكاناتها لخدمة دول القارة في هذا المجال.

كما أكد الوفد على تقديرهم لحجم الاستعداد الذي تبديه مصر لاستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، معربين عن تفاؤلهم بما سيشهده العمل الإفريقي من دفعة قوية خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي العام المقبل.