بريزينتيشن تكشف مفاجآت جديدة بعد التعاقد على رعاية الأهلي

كشف مصطفي طنطاوي مدير إدارة الإعلام بشركة بريزينتيشن ان هناك مفاجأت قادمة بعد اعلان رعاية النادي الأهلي حيث اكد ان هناك تطوير كبير سيدخل على الكرة المصرية من جانبين.

وقال طنطاوي في تصريحات لبرنامج ستوديو 93.7 علي راديو اون سبورت اف ام ان هناك رغبة في عودة الجماهير للمدرجات بكامل طاقتها وهي ارادة الدولة نفسها ولذلك هناك خطة من خلال شركة استادات لتطوير الملاعب بالشكل اللائق.

كذلك كشف طنطاوي ان بريزينتيشن من خلال شركة لايف ستستورد عربات النقل التليفزيوني الأكثر تطورا في العالم المعروفة ب بالفور كيه.

واكد طنطاوي ان بريزينتيش اكدت بالتعاقد على رعاية الأهلي قدرتها علي تجاوز التحديات التي تعرضت لها مؤخرا كما ان الارتباط بالقلعة الحمراء يكمل نجاحات الشركة التي تفخر برعاية الزمالك من ايضا من يوم عملهم الأول بسوق الرعاية الرياضية لكي يكون قطبا الكرة المصرية معها.

وعن تغيير الشعار الخاص بالشركة ليصبح "جمهور الكورة حياتنا" قال لانه اشارة الي دور الجماهير القادم حيث انه تعبير عن توجه سيسمح بدور الجماهير في انجاح المنظومة وسعينا للحصول على رضائهم في المقام الأول.